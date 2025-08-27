قيمتها "مليارات".. الأمن العراقي يحبط عمليات تهريب لمواد غذائية ودراجات

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية النوعية في عدة محافظات، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمخالفة للضوابط القانونية.

وعن تفاصيل هذه العمليات، ذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية أمن المنافذ بالتعاون مع مديرية أمن الأنبار، تمكنت من ضبط عجلتين محملتين بـ (48 طناً) من الدجاج المستورد من مناشئ ممنوعة قانونياً من الاستيراد، إضافة إلى توقيف السائقين وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة".

وأضاف، "كما تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد الممنوعة، حيث تم ضبط عجلتين كبيرتين تحتويان على (3640 كرتوناً من المواد الغذائية والاطعمة الممنوع من الاستيراد)، مع توقيف ثلاثة متهمين وإحالة جميع المضبوطات إلى الجهات المختصة."

وفي محافظة ديالى، أشار الجهاز إلى أن "المفارز الأمنية ضبطت عجلتين تحملان الدجاج الحي مع زيادة تقدر بـ (3650 دجاجة) دون شهادة صحية بيطرية أصولية، وتم إحالتها إلى الجهات المختصة بموجب محضر ضبط أصولي".

وإلى كركوك، قال إن "جهازنا في المحافظة بالتعاون مع مديرية أمن المنافذ نجحا في ضبط عملية تهريب لمادة الألمنيوم خلال حملة تفتيش دقيقة، حيث تم ضبط ثلاث عجلات نقل تحمل (17 طناً) من مادة الألمنيوم بسبب مخالفة خط الإرسالية المحدد قانونياً، وتسليم المركبات والسائقين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات".

وفي بغداد، لفت إلى أن "مديرية أمن المنافذ في العاصمة نفذت عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط شحنة كبيرة من الدراجات النارية المهربة، حيث تم ضبط عجلة حمل كبيرة تحتوي على حاوية بداخلها (400) دراجة نارية ممنوعة من الاستيراد، مع إلقاء القبض على السائق وإيقافه على ذمة التحقيق".

وأكد الجهاز في الختام أن "جميع العمليات المذكورة تمت بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، وتم تسليم جميع المضبوطات والمتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين النافذة".