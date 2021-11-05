قيس الخزعلي يصل لموقع الاحتجاجات وسط مشاهد الخراب (فيديو وصور)

شفق نيوز/ أظهر مقطع مصور وصول زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي مساء يوم الجمعة إلى موقع الاحتجاجات والمصادمات العنيفة مع قوات الأمن وسط العاصمة بغداد.

وكان برفقة الخزعلي أبو الاء الولائي أمين عام كتائب سيد الشهداء.

وقال الخزعلي أمام جموع المحتجين، "سنحاسب المعتدين على المتظاهرين السلميين قانونيا.. ولن نرد على القوات الأمنية حتى لو قتلونا".

وأضاف، "غدا سيقام مجلس عزاء لشهداء التظاهرات في موقع الجريمة"، مردفا بأن "الاعتداءات نفذها جهاز معين من خارج القوة المكلفة بحفظ امن المنطقة الخضراء"، دون الاشارة إلى اسم الجهاز.

ويأتي هذا التطور وسط مشاهد خراب خلفتها الصدامات العنيفة وتبادل إطلاق النار وحرق الخيام أمام الجسر المعلق وهو إحدى بوابات المنطقة الخضراء.

وسقط متظاهر ضحية وأصيب العشرات من الجانبين خلال المواجهات التي استمرت من النهار لغاية ساعات المساء المتأخرة.

وتبادل المحتجون وقوات الأمن إطلاق النار في تصعيد "خطير" للاحتجاجات المتواصلة منذ الأسبوع الماضي على نتائج الانتخابات.