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قيس الخزعلي: قصف السفارة الأمريكية لم يكن عبر فصائل المقاومة

Category: أمـن

Date: 2022-01-13T19:12:30+0000
قيس الخزعلي: قصف السفارة الأمريكية لم يكن عبر فصائل المقاومة

شفق نيوز / قال رئيس حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، يوم الخميس، إن قصف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد، لم يتم عبر "فصائل المقاومة".

وكتب الخزعلي، في تدوينة له على تويتر، أن "استهداف الخضراء في هذا التوقيت، وبنفس الأسلوب القديم، هو محاولة لخلط الأوراق"، مؤكداً أن "فصائل المقاومة لم تستهدف السفارة الأمريكية حالياً".

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن هجوماً بثلاثة صواريخ انطلقت من منطقة كرارة التابعة لمدينة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، استهدف مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، تمكنت منظومة الدفاع الجوي "سي رام" التابعة للسفارة، من اعتراض صاروخين، بينما سقط الثالث ضمن مقتربات السفارة.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أن القصف الصاروخي، "عمل إرهابي جبان، عرض السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء وسط بغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل قوات الأمن العراقية مسؤولية حمايتها"، لافتة إلى أنه أسفر عن إصابة طفلة وامرأة".

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد، قد أشارت إلى أن "الهجوم الصاروخي على مجمع السفارة الأمريكية تم من قبل مجاميع إرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية"، مؤكدة أن "هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه".

ورأى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن قصف السفارة الأمريكية في بغداد، من قبل مدعي "المقاومة" غرضه تأخير انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

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