قيادي تركماني عراقي يحذر من "مخطط إرهابي" لاشعال ازمات قومية

شفق نيوز/ حذر القيادي التركماني محمد مهدي البياتي، يوم السبت، من "مخطط إرهابي" لإشعال الازمات في المناطق المتنازع عليها باستهداف القواطع والمناطق الامنة.

وقال البياتي لوكالة شفق نيوز، ان "الخرق أو الهجوم الارهابي الاخير في كركوك استهدف منطقة آمنة لم تشهد أي هجمات او استهداف لتنظيم داعش طيلة السنوات الماضية ما يؤشر خطرا ومخططا عدوانيا لإشعال الأزمات القومية في المناطق المتنازع عليها وتأزيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمنظومة الأمنية الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان واتاحة الفرصة امام الارهاب لتنفيذ مآربه".

واشار البياتي الى "وجود تراخي امني وثغرات استغلتها الخلايا الارهابية لتنفيذ ضربات وهجمات مباغتة استهدفت قوات الأمن"، داعيا الى "تكثيف عمليات الرصد والمراقبة وتشديد الضربات على المناطق والبؤر المشتبه باحتضانها لعناصر داعش وحماية المناطق الآمنة والقطعات الأمنية".

وشدد البياتي على "ضرورة وضع معالجات عاجلة للخلل والضعف الأمني لتفادي وقوع هجمات إرهابية جديدة غير متوقعة ومجهولة والحفاظ على الاستقرار الأمني الكبير في معظم المناطق".

وتتعرض مناطق اطراف كركوك لهجمات مباغتة بين الحين والآخر تستهدف القطعات الامنية بعبوات ناسفة وأسلحة قنص ما اوقع عشرات الضحايا والمصابين من القوات الامنية.

وشهدت كركوك يوم امس الاحد، هجوما على نقطة أمنية اوى بحياة عناصر من الجيش العراقي، فيما اصدرت قيادة العمليات أوامر بإيقاف القادة المسؤولين عن القاطع الذي حدث فيه الهجوم.