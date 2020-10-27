قيادي بالحشد يكشف تفاصيل تفجير الجثة المفخخة بديالى

شفق نيوز/ كشف قيادي في الحشد العشائري في محافظة ديالى يوم الثلاثاء تفاصيل حادثة نحر راعي جاموس وتفخيخ جثته في شمال قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان راعي جاموس اضل طريقه في قرية "الخيلانية" شمالي المقدادية نحو مناطق محرمة تتواجد فيها اوكار ومخابئ لتنظيم، وبعد رصده من قبل عناصر التنظيم قاموا بنحره واخذ رأسه وتفخيخ جثته.

وتابع المصدر ان "ذوي الراعي الضحية وصلوا الى مكان الحادث ووجدوا جثته منحورة وبعد اقترابهم نحوها انفجرت جراء تفخيخها من قبل عناصر داعش ما تسبب بمقتل 4 افراد من اقاربه ليصبح عدد الضحايا 5".

واكد ان قوات امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت الجثث الى الطب العدلي.

وافاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من اليوم ان خمسة اشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بإنفجار جثة راعٍ فخخها داعش وذلك في اطراف قضاء المقدادية في محافظة ديالى.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، ان عناصر من تنظيم داعش راعي جاموس في منطقة الخيلانية بأطراف قضاء المقدادية وقاموا بأخذ رأسه.

واضاف المصدر انه عند توجه اشخاص من الاهالي لسحب الجثة انفجرت عليهم نتيجة تفخيخها، ما ادى الى مقتل 3 واصابة اثنين اخرين بجروح خطيرة.