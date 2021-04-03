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قياديان عراقيان بداعش في قبضة "قسد" شرقي دير الزور

Category: أمـن

Date: 2021-04-03T19:32:39+0000
قياديان عراقيان بداعش في قبضة "قسد" شرقي دير الزور

شفق نيوز/ ألقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم السبت، القبض على قياديين في تنظيم داعش بريف دير الزور شرق سوريا، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز أن "قوات سوريا الديمقراطية، وبدعم من التحالف الدولي، اطلقت في وقت متأخر من مساء الجمعة، عملية أمنية ضد خلايا داعش في بلدة الشحيل شرقي دير الزور".

وأشار المصدر إلى "اعتقال قسد خلال الحملة الأمنية أربعة عناصر من داعش بينهم قياديان عراقيان في التنظيم".

وصادرت قوات قسد أسلحة وأجهزة اتصال لاسلكية بالإضافة إلى العثور على عبوات ناسفة بحوزة المجموعة التي تم اعتقالها في بلدة الشحيل بريف دير الزور، بحسب المصدر.

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