السلطات تعلن حصيلة جديدة لحريق قاعة الأعراس بالحمدانية وتشكيل لجنة تحقيقية بالحادثة

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية العراقية، يوم الأربعاء، مصرع واصابة أكثر من 200 شخص جراء حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شرقي مدينة الموصل، مشيرة إلى نقل العشرات من الجرحى إلى مستشفيات اقليم كوردستان.

وقال قائد العمليات اللواء الركن عبدالله رمضان الجبوري في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن حصيلة الحادثة - وبحسب ما وصلنا - قد بلغت 87 ضحية، و136 مصابا بجروح مختلفة.

وأضاف أنه تم نقل 15 مصاباً الى محافظة اربيل، و20 آخرين الى دهوك، مشيرا إلى أن 101 جريح يرقدون حاليا في مستشفيات مدينة الموصل.

وأردف بالقول ان الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قدمت جميع انواع الدعم والاسناد للحمدانية، منوها إلى أن السوداني وجهه باتصال هاتفي بفتح تحقيق بالحادثة وزيارة الجرحى.

بدوره قال مستشار وزير الداخلية اللواء سعد معن في تصريح مسجل من مكان الحادث، إنه بالنسبة للوفيات والإصابات من خلال تقرير الطب الشرعي فإنها بلغت 93 حالة وفاة، و100 جريح، مؤكدا أن هذه الحصيلة غير نهائية وقابلة للتغيير.

ونفى ان يكون الحادث جنائيا وانما يعود الى عدم مراعاة شروط السلامة داخل قاعة "الهيثم"، واستخدام الألعاب النارية أدت إلى وقوع الحادث.

هذا ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى لمتابعة مجريات حادث قضاء الحمدانية.