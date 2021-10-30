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قيادة عمليات بغداد تكشف ملابسات "نزاع" منطقة المعامل

Category: أمـن

Date: 2021-10-30T19:23:00+0000
قيادة عمليات بغداد تكشف ملابسات "نزاع" منطقة المعامل

شفق نيوز/ أصدرت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، بياناً بشأن وقوع نزاع عشائري في منطقة المعامل جنوب شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في توضيح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام تداولت أنباء عن حدوث نزاع عشائري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة المعامل شرقي العاصمة، وتود القيادة أن تبين أنه بالساعة الخامسة وخمس وأربعون دقيقة من هذا اليوم، وردت معلومات بشأن حدوث حالة قتل أحد المواطنين من سكنة حسينية المعامل وعلى الفور توجهت قوة من فرقة المشاة الحادية عشر، وتم تطويق مكان الحادث وإلقاء القبض على اثنين من الجناة، وضبط أداة الجريمة وهي عبارة عن ( بندقية كلاشنكوف مع مخازن عتاد عدد أربعة)".

وأوضحت أن "الحادث كان بسبب خلاف بين المجنى عليه والمتهمين اللذين تم تسليمهما والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لينالا جزاءهما العادل".

وأفاد مصدر أمني يوم السبت، باندلاع نزاع عشائري في إحدى مناطق شرقي بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان النزاع العشائري استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن حي البتول بمنطقة المعامل شرقي العاصمة. 

وأضاف ؛ أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المتنازعين.

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