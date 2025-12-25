قيادة عمليات بغداد تتوعد مستخدمي الألعاب النارية بعقوبات: تهدد السلامة العامة

شفق نيوز- بغداد

توعدت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يستخدم الألعاب النارية في احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، لكونها تشكل خطراً على السلامة العامة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "مع قرب احتفالات أعياد رأس السنة، تؤكد قيادة عمليات بغداد عدم السماح باستخدام الألعاب النارية المفرطة لما تسببه من أذى وإزعاج للمواطنين، إضافةً إلى ما تشكله من مخاطر على السلامة العامة والممتلكات".

ودعت المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة، والتعبير عن مظاهر الفرح والاحتفال بأساليب حضارية وآمنة، بما يحفظ الأمن والسكينة العامة.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حرصاً على سلامة الجميع.

ومنذ مساء يوم أمس الأربعاء، بدأت مظاهر الاحتفال بأعياد الميلاد والاستعدادات لرأس السنة الميلادية الجديدة في العديد من المدن العراقية.