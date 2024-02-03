قيادة عمليات الانبار للحشد تعلن سقوط أكثر من 40 ضحية وجريحا جراء القصف الامريكي

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، يوم السبت، بسقوط أكثر من 40 عنصرا من الحشد بين ضحية وجريح حصيلة القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع لهم في المحافظة التي تقع غربي العراق.

وقالت القيادة في بيان نشرته اليوم، إنها "ولواء 13 الطفوف تزف 16 شهيدا و25 جريحا اثر العدوان الامريكي الجبان على قاطع عمليات الانبار للحشد".

وفجر اليوم، أفادت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي، أن قواتها شنت 85 غارة جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه القوات العسكرية، بضرب أهداف في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأمريكية، وفق قوله، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين.

وعدّ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، صباح اليوم السبت، الضربات الأمريكية التي استهدفت بها مناطق غربي البلاد "خرقا للسيادة العراقية".

في حين أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات الجوية.