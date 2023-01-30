قيادة شرطة ذي قار: انخفاض نسبة الجريمة في المحافظة بنسبة (2%) في عام (2022)

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، عن انخفاض نسبة الجريمة في عام 2022 بنسبة (2%)، عن العام السابق، فيما بينت أن 3 حالة قتل عمد واحدة فقط حققت مبتغاها من أصل (20) حالة جرت في المحافظة.

وقالت القيادة في مؤتمر لتحليل الواقع الأمني والجنائي في المحافظة خلال عام (2022) وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "حالات الاستهداف ومحاولات الاغتيال بلغت خلال العام الماضي 20 محاولة"، لافتة إلى أن "حالة اغتيال واحدة حققت مبتغاها، وحالتين اثنين أصيب المستهدفين فيهما، و(17) حالة أخرى لم تحقق هدفها ونتجت عنها أضرار مادية فقط".

وأوضحت القيادة في المؤتمر، أن" حالات القتل العمد سجلت 94 حالة خلال عام 2021، بينما بلغت 113 حالة قتل عمد في عام 2022، وبقية حالات القتل الخطأ على ذات المستوى إذ سجلت 22 حالة قتل خطأ موزعة بالتساوي على عامي 2021 و2022، فيما شهدت جرائم السرقة ارتفاعا بعددها العام الماضي إذ سجلت 548 حالة سرقة في 2021، بينما تم تسجيل 597 حالة في عام 2022".

وأشارت القيادة، إلى أن "أعمال الشروع بالقتل شهدت انخفاضاً بعددها، اذ سجلت 143 حالة شروع بالقتل في عام 2021، بينما سجلت 107 حالة في عام 2022 "، موضحة، ان "جرائم الجرح والضرب والايذاء العمد سجلت انخفاضا هي الأخرى بعددها إذ بلغت 1456 حالة في 2021، بينما سجلت 1285 حالة في 2022".

وخلص المؤتمر الامني والجنائي، إلى أن "نسبة الجرائم بشكل عام انخفضت في عام 2022 بنسبة 2% عن عام 2021، مع تصاعد كبير بجرائم القتل والانتحار".