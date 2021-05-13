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قيادة العمليات المشتركة: فرض حظر التجوال تم بسبب مؤثر على الأمن القومي

Category: أمـن

Date: 2021-05-13T12:14:40+0000
قيادة العمليات المشتركة: فرض حظر التجوال تم بسبب مؤثر على الأمن القومي

شفق نيوز/ أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم الخميس، ان الحظر الشامل المطبق حالياً هو حظر صحي وليس أمنياً، وذلك خلال ردها على جهات سياسية ومفوضية حقوق الانسان.

بدأ أمس الأربعاء حظر تجوال شامل في العراق، عدا إقليم كوردستان، إثر زيادة انتشار فيروس كورونا، إذ أصبح معدل الإصابة نحو 5000 حالة يوميا.

ومن المقرر أن يستمر الحظر عشرة أيام، تشمل عيد الفطر.

وشهدت شوارع العاصمة العراقية بغداد إغلاق الطرق كافة.

كما نشرت السلطات دوريات للشرطة في الأحياء السكنية لمنع التجمعات.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الحظر تم فرضه بسبب زيادة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وكذلك زيادة حالات الخطرة للمصابين، وهذه الأمر يؤثر على الأمن القومي للبلاد، ولهذا طلب منها أن تتخذ عدة إجراءات للمساهمة في منع انتشار وباء فيروس كورونا، ونأمل خلال هذا الحظر تخفيض حدة الإصابات".

وبين الخفاجي "لا توجد لدينا أي مشكلة في مجال الأمن، والحديث عن ان هذا الحظر هو أمني وليس صحياً غير صحيح وهو بعيد عن الواقع، ونحن لم ولن نقوم بأي حظر بسبب الوضع الأمني، فلدينا الإمكانيات والقدرات، وما نقوم به الآن من عمليات نوعية ضد التنظيمات الارهابية وضد السلاح المنفلت وضد كل من يريد المساس بالأمن القومي للبلاد".

وأضاف ان "الغاية من الحظر ايضاً مساعدة اللجان الصحية، ونحن لن نتهاون عندما تصدر إلينا الأوامر عند تطبيق هذا الحظر بكل حذافيره".

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