قيادة العمليات المشتركة تؤكد مقتل "نائب والي كركوك" بضربة جوية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، عن قتل "نائب والي كركوك" في تنظيم داعش وستة من مرافقيه بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين، في تأكيد لما نشرته وكالة شفق نيوز يوم أمس.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نفذت طائرات الـF16 العراقية ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، استهدفت خلالها وكراً مهماً للإرهابيين الذين حاولوا في حينها التعرض للقوة المنفذة للواجب".

وبينت "شرعت قوة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بمتابعة فنية وإشراف وتخطيط خلية الاستهداف لقيادة العمليات المشتركة إلى المكان المستهدف بالاشتراك مع الجهد الهندسي لقيادة عمليات كركوك".

وأكدت "تم العثور على ست جثث لعصابات داعش الإرهابية من ضمنهم ما يسمى (نائب والي كركوك)، وعادت القوة بعد تنفيذها المهمة بسلام".

وأضافت القيادة "كان لقواتنا الأمنية الشجاعة عمل مميز باندفاع بطولي وصبر ومطاولة ومحاصرة الإرهابيين في كهوف ومخابئ معقدة في جبال حمرين استمرت لمدة خمسة أيام".

ولفتت إلى أن "هذه العمليات الاستباقية التي تستند إلى معلومات استخبارية دقيقة كانت لها نتائج مبهرة عالية المستوى بالقضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة للعصابات الإرهابية".

وكان مصدر أمني في قيادة عمليات كركوك، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء أمس الخميس، بأن "ضربة جوية نفذت من قبل سلاح الجو العراقي، استهدفت وكراً للتنظيم في جبال حمرين، وأدت إلى مقتل ستة من عناصر داعش، ونائب والي كركوك".

وأكد المصدر، أن "بين القتلى عثر على نائب والي تنظيم داعش (أبو عبيدة)، فضلاً عن العثور على سلاحي M16 وناظور حراري وقنبلتين يدويتين وحزام ناسف وأربعة مخازن عتاد وستة هواتف نقالة وفلاش ميموري ولوح طاقة شمسية وأفرشة".

وأشار المصدر، إلى "ضبط مواد دعم لوجستي مع أواني طبخ ومواد إسعافات أولية"، مؤكداً أن "سلسلة ضربات تعرض لها التنظيم خلال شهر أدت إلى مقتل 30 عنصراً".