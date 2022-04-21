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قوة موالية لحزب العمال تفرج عن جنديين عراقيين اختطفتهما في سنجار

Category: أمـن

Date: 2022-04-21T20:02:26+0000
قوة موالية لحزب العمال تفرج عن جنديين عراقيين اختطفتهما في سنجار

شفق نيوز / أفرجت وحدات  مقاومة سنجار (اليبشه) الموالية لحزب العمال الكوردستاني، مساء الخميس، عن جنديين في الجيش العراقي، اختطفتهما قبل أيام في ناحية القحطانية التابعة لقضاء سنجار.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "اليبشه اعتقلت الجنديين أثناء خلاف نشب مع الجيش حول إخلاء ثكنة عسكرية في سنجار، وبالمقابل كان الجيش قد اعتقل أيضا ثلاثة عناصر من اليبشه".

وأضاف المصدر، أن "إطلاق سراح الجنديين جاء بعد اتفاقات تهدئة مبدئية بين اليبشه وقوات الجيش في قضاء سنجار".

وكان وفد أمني رفيع المستوى، قدم صباح اليوم، من العاصمة بغداد، إلى قضاء سنجار، واجتمع بقادة الجيش والأجهزة الأمنية هناك، من دون الكشف عن أي معلومات أو تفاصيل عن نتائج الاجتماع حتى الآن.

لكن مصادر أفادت للوكالة، بأن الجيش العراقي مصر على تطبيق قرار إخراج كل القوات المسلحة من مركز قضاء سنجار والنواحي التابعة له، وجعل الملف الأمني حصراً بيده وبمساعدة الشرطة المحلية.

وعلمت الوكالة، أن اليبشه التي تتخذ من قضاء سنجار منطلقاً لعملياتها المسلحة، تحاول الامتناع عن تطبيق القرار، لإبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين، خوفاً من الضربات الجوية التركية للتي تطال مواقعهم ومواقع البككه، بين حين وآخر.

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