قوة من مكافحة الإرهاب تفتش مقرا للحشد الشعبي في كركوك

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء يوم الجمعة، بأن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية تفتيش لمقر أمني تابع للحشد الشعبي وسط مدينة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العملية جرت بشكل منظم وبإجراءات مشتركة، حيث قامت القوة بتفتيش الموقع دون تسجيل أي توتر يُذكر.

وأضاف، أن العملية تأتي في إطار التنسيق الأمني بين الأجهزة المختصة، ولم تُسجل حتى الآن أي نتائج تتعلق باعتقالات أو ضبط مواد مخالفة.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات نُفذت وسط انتشار أمني محدود في محيط الموقع، فيما لم تصدر الجهات الرسمية بياناً تفصيلياً بشأن العملية حتى الآن.