قوة من مكافحة الارهاب تداهم مقبرة النجف وتعثر على كدس عتاد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية كبيرة من جهاز مكافحة الارهاب عثرت على كدس عتاد في المقبرة النموذجية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب داهمت المقبرة النموذجية في المحافظة وعثرت على كدس سلاح يحتوي على 50 صاروخا بالاضافة الى حشوات إطلاق قرب المقبرة النموذجية في النجف".

وبين المصدر، ان "القوة الامنية قامت بمصادرة الاسلحة والصواريخ التي عثرت عليها".