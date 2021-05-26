قوة من بغداد تعتقل قائد عمليات الانبار للحشد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء باعتقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح.

ووفقا للمصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، فإن قوة أمنية خاصة اعتقلت مصلح في منطقة الدورة جنوبي بغداد وقادته إلى مركز أمني.

وأوضحت المصادر أن سبب الإعتقال يرجع إلى وجود ملفات بحق مصلح تتعلق بالمال العام.

وقالت مصادر بالحشد الشعبي ووسائل اعلام مقربة من الحشد انه بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق احمد ابو رغيف اعتقلت القوة (مصلح) بسبب إصراره على منع دخول قوات ( امريكية ) قادمة من الاراضي السورية وتحاول خلال الساعات القادمة تلفيق قضية جنائية ضده.

ويعتبر مصلح من اهم قيادات الحشد الشعبي وكذلك العتبة الحسينية في كربلاء، وهو ايضا كان من المقربين لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.