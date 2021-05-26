سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قوة من بغداد تعتقل قائد عمليات الانبار للحشد

Category: أمـن

Date: 2021-05-26T08:48:15+0000
قوة من بغداد تعتقل قائد عمليات الانبار للحشد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء باعتقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح.

ووفقا للمصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، فإن قوة أمنية خاصة اعتقلت مصلح  في منطقة الدورة جنوبي بغداد وقادته إلى مركز أمني.

وأوضحت المصادر أن سبب الإعتقال يرجع إلى وجود ملفات بحق مصلح تتعلق بالمال العام. 

وقالت مصادر بالحشد الشعبي ووسائل اعلام مقربة من الحشد انه بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق احمد ابو رغيف اعتقلت القوة (مصلح) بسبب إصراره على منع دخول قوات ( امريكية ) قادمة من الاراضي السورية وتحاول خلال الساعات القادمة تلفيق قضية جنائية ضده.

ويعتبر مصلح من اهم قيادات الحشد الشعبي  وكذلك العتبة الحسينية في كربلاء، وهو ايضا كان من المقربين لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

related

السلطات الامنية تعتقل سوريين وتنفذ انزالين غربي العراق

Date: 2019-09-20 15:08:47
السلطات الامنية تعتقل سوريين وتنفذ انزالين غربي العراق

مصدر: المعتقل بالانزال الجوي متورط بهجوم صاروخي على عين الأسد

Date: 2019-12-19 16:46:56
مصدر: المعتقل بالانزال الجوي متورط بهجوم صاروخي على عين الأسد

الحشد الشعبي في الأنبار يكشف حقيقة قصف التحالف الدولي احد مقراته

Date: 2020-10-04 09:40:26
الحشد الشعبي في الأنبار يكشف حقيقة قصف التحالف الدولي احد مقراته

وسط تحليق جوي مكثف.. تحركات عسكرية عراقية امريكية في الفلوجة

Date: 2020-11-16 21:50:50
وسط تحليق جوي مكثف.. تحركات عسكرية عراقية امريكية في الفلوجة

صور.. جريحان بانفجار يستهدف الحشد الشعبي في محافظة الأنبار

Date: 2021-01-15 09:26:05
صور.. جريحان بانفجار يستهدف الحشد الشعبي في محافظة الأنبار

مسؤول الدعم اللوجستي لداعش بقبضة الاستخبارات العراقية

Date: 2019-11-22 15:15:49
مسؤول الدعم اللوجستي لداعش بقبضة الاستخبارات العراقية

العراق يشرع بعمليات "أسود الجزيرة" لملاحقة داعش حتى الحدود السورية

Date: 2020-05-17 08:04:54
العراق يشرع بعمليات "أسود الجزيرة" لملاحقة داعش حتى الحدود السورية

جهاز مكافحة الارهاب العراقي يقتل ويعتقل 24 داعشيا بينهم انتحاريون بإنزال جوي

Date: 2019-09-09 13:32:41
جهاز مكافحة الارهاب العراقي يقتل ويعتقل 24 داعشيا بينهم انتحاريون بإنزال جوي