قوة من النزاهة ومكافحة الإرهاب تعتقل 4 مقاولين في الديوانية

مشهد متداول من القوة المداهمة في الديوانية

شفق نيوز- الديوانية

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، برفقة فريق من هيئة النزاهة، نفذت حملات دهم وتفتيش استهدفت عدداً من منازل المقاولين في مركز محافظة الديوانية، أسفرت عن اعتقال أربعة مقاولين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوة الأمنية نفذت فجر اليوم، حملات دهم وتفتيش لعدد من منازل المقاولين في مركز المحافظة، وألقت القبض على أربعة منهم".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن أسباب الاعتقال تعود إلى قضايا تتعلق بصرف أموال خلافاً للضوابط في مديرية بلدية الديوانية".

وأفاد سكان محليون في الديوانية، بأن حملة مداهمات شهدتها المدينة منذ ساعات الفجر الاولى، متحدثين عن العثور على مبالغ مالية هائلة ومصوغات ذهبية وعدد من العجلات الفاخرة.