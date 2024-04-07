قوة من النجف تداهم وكر مخدرات في بغداد وتعتقل تاجراً بحوزته 1.5 مليون حبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمداهمة قوة أمنية من محافظة النجف، وكر كبير للمخدرات وسط العاصمة بغداد، ومصادرة 1.5 مليون حبة مخدرة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة تابعة لجهاز (الأمن الوطني) داهمت وكراً للمخدرات في العاصمة بغداد وضبط 1.5 مليون حبة مخدر، واعتقلت أحد التجار الذي كان يؤمن حراسة هذه المادة".

وأضاف المصدر، أن "المعتقل والمواد المضبوطة جرى نقلها إلى النجف لإكمال إجراءات التحقيق هناك، كما أن العملية تمت بناء على معلومات سابقة استقتها القوة من أحد أفراد العصابة المعتقلين بوقت سابق، وهو من سكنة النجف".