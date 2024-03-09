قوة من الحشد تخوض اشتباكات مع عناصر داعش داخل "نفق" بمحافظة الأنبار

شفق نيوز/ اشتبكت قوة من الحشد الشعبي يوم السبت، مع عناصر تنظيم داعش في محافظة الأنبار غربي العراق.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "طيران القوة الجوية، قام بتقديم الدعم والاسناد لفوج القائم التابع لقيادة عمليات الحشد الشعبي لمحافظة الانبار وفوج الغربية اللواء 57 بالحشد الشعبي الذي دخل باشتباك مع عدد من عناصر فلول داعش الإرهابي داخل نفق في قضاء راوة غربي محافظة الانبار".

وأضاف البيان أن القوة "نجحت في وقت سابق في محاصرة الدواعش المجرمين داخل النفق وتجري حاليا عملية المعالجة".