اعتقال "واثق البطاط" بتهمة "الإساءة" للمؤسسة الأمنية

أفاد مصدر أمني مطلع، مساء اليوم الجمعة، باعتقال رجل الدين الشيعي "واثق البطاط"، من قبل قوة خاصة في الحشد الشعبي، في العاصمة بغداد، بسبب "الإساءة" للمؤسسة الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوة خاصة أمن الحشد الشعبي قامت مساء اليوم باعتقال واثق البطاط، بتهمة الإساءة إلى المؤسسات الأمنية وهيئة الحشد الشعبي واقتياده إلى جهة مجهولة".

وكان البطاط، الذي يصف نفسه بقائد "جيش المختار"، قد ظهر قبل أيام في برنامج على إحدى القنوات الفضائية العراقية، ووجه اتهامات للقوات الأمنية والفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي.