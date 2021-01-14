قوة من الاستخبارات تحرر مختطفاً من البصرة وتقبض على خاطفه

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، تحرير مختطف من قبضة خاطفه، فيما ألقت القبض على الخاطف بالجرم المشهود في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان معلومات وردت من قبل مركز شرطة سفوان بحدوث عملية اختطاف مواطن والتوجه به ضمن قاطع المسؤولية.

وأضاف البيان؛ "تم تشكيل فريق مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الحدود في وزارة الداخلية وبعد نصب كمين محكم في منطقة سفوان الحدودية"، مؤكدا "تحرير المختطف بعد ساعات من اختطافهِ والقبض على الخاطف و بالجرم المشهود بعد أن تم ضبط المخطوف داخل عجلته الخاصة".

ولفت البيان إلى أنه "تم ايداع المتهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".