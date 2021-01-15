قوة أمنية من بغداد تعتقل موظفا في مديرية تقاعد الانبار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب بمحافظة الانبار غرب العراق، يوم الجمعة، عن قيام قوة من مكافحة إجرام العاصمة بغداد بإلقاء القبض على مسؤول قسم ضحايا الإرهاب بمديرية تقاعد الانبار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه "تم اعتقال الموظف الذي يدعى عبد الهلال النمراوي من سكنة قضاء الفلوجة شرقي الانبار، أمس الخميس، من قبل قوة قادمة من العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أنه "لم يتم معرفة أسباب اعتقاله حتى الان".

وبين المصدر، أنه "خلال التواصل مع إدارة مديرية تقاعد الانبار، تم التأكد من عدم وجود أي شبهات فساد بحق الموظف المعتقل".

وأشار المصدر، أنها "ليست المرة الأولى التي يتم اعتقال احد الموظفين او مواطنين الانبار من قبل قوى من خارج المحافظة، بكتاب إلقاء قبض دون الإفصاح عن السبب".