قوة أمنية مشتركة عراقية أمريكية تقتل زعيم كبير لداعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الجمعة، عن قتل زعيم كبير لتنظيم داعش في العراق بعملية أمنية مشتركة مع القوات العراقية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوات الأمن العراقية وبالشراكة مع قوة المهام المشتركة عملية "العزم الصلب"، نفذت ضربة مستهدفة أدت إلى مقتل ما يسمى بـ"والي كركوك" في داعش، يدعى "علاوي صالح عليوي البجاري"، المعروف أيضاً باسم "أبو عيسى"، وهو أكبر مسؤول في داعش في شمال العراق.

وأشارت إلى أن التقييم الأولي الذي أعقب الضربة أظهر وجود أحزمة ناسفة وأسلحة ومتفجرات وذخيرة، مؤكدة أن العملية لم تسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.

وبينت القيادة أن قوات الأمن العراقية نفذت غارات جوية دقيقة في شمال شرقي العراق في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أسفرت عن مقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بما في ذلك أحد كبار القادة.