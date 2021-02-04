قوة أمنية مشتركة تقتل انتحاريين اثنين في الانبار

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات الانبار، اليوم الخميس، عن قتل انتحاريين اثنين شرقي المحافظة.

وقال اللواء الركن ناصر الغنام في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة من الفرقة العاشرة والحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من قتل ارهابيين انتحاريين اثنين في منطقة الزجالبة في جزيرة الكرمة شرقي المحافظة"، مبيناً أنهما "كانا يختبئان في احد معامل الجص في تلك المنطقة".

وأفاد مصدر في شرطة الانبار غربي العراق، في وقت سابق اليوم الخميس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الحشد الشعبي ومسلحي تنظيم "داعش" في قضاء الكرمة شرقي الانبار، مشيرا الى مقتل عنصرين من تنظيم داعش كحصيلة أولية إثر الهجوم.