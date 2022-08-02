قوة أمنية مشتركة تباشر بتأمين حدود صلاح الدين ونينوى

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية مشتركة لتأمين الحدود بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وقال الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين للحشد المتمثلة باللواء 51 بالحشد وبمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب فوج صلاح الدين واللواء ٩١ بالجيش، باشرت بتفتيش وتأمين الشريط الحدودي الفاصل بين صلاح الدين ونينوى.

وشهدت العملية مسح وتفتيش المناطق من "الصكورات" الى "مجباس الغنيمة" وتطهير جميع الأنفاق والوديان.

وتواصل قيادة عمليات صلاح الدين للحشد عملياتها في مختلف المناطق ضمن قاطع المسؤولية وفق الخطط الأمنية المرسومة.