قوة أمنية كبيرة واشتباك عنيف.. تفاصيل "مثيرة" لعملية اعتقال "دحيلس ديالى"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، بتفاصيل "مثيرة" عن عملية اعتقال أحد أبرز المطلوبين في المحافظة، المعروف باسم "دحيلس"، مبيناً أن العملية شهدت مواجهة مسلحة عنيفة من قبل قوة أمنية كبيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية تلقت معلومات استخبارية تكشف عن مكان المطلوب (ر. ح) المعروف باسم (دحيلس)، في قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "المطلوب يعد أحد أبرز المطلوبين بجرائم إرهابية واغتيالات وتهديد وتهريب مخدرات"، مبيناً أن "قوة قتالية مشتركة مؤلفة من قرابة 60 عنصراً ونحو 15 عجلة نفذت عملية نوعية للقبض على (دحيلس)، وانتهت باعتقاله بعد مواجهة مسلحة عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في أطراف قضاء المقدادية".

وأكد المصدر، أن "(دحيلس) من أبرز المطلوبين للقضاء وصدرت بحقه أحكام غيابية وفق المادة 4 إرهاب، وتطارده الأجهزة الأمنية منذ فترة طويلة"، لافتاً إلى أن "الإطاحة به ستسهم باستقرار الأوضاع الأمنية في قضاء المقدادية باعتباره أخطر المطلوبين وأشهر رئيس عصابة في القضاء".