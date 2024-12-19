قوة أمنية "كبيرة" تقتحم ناحية محلية جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة البصرة، اليوم الخميس، بأن قوة امنية كبيرة اقتحمت ناحية عز الدين سليم شمال مدينة البصرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين طرفين اولاد عم بسبب خلافات عائلية في ناحية عز الدين سليم شمال البصرة، حيث أدى الحادث لحرق عدة كرفانات مواد غذائية ومواد احتياطية المنطقة".

وبين المصدر، ان "قوات امنية كبيرة من الجيش والشرطة والدفاع المدني اقتحمت منطقة الحادث وفرضت سيطرتها بالقوة، فيما تكافح لإخماد النيران في المشتعلة بالكرفانات".