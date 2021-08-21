قوة أمنية كبيرة تعتقل محتجين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بتنفيذ حملة مداهمات كبيرة ضد منازل المحتجين من الخريجين الراغبين بالتعيين على شركة النفط.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " قوة أمنية كبيرة داهمت فجر اليوم منازل عدد من المتظاهرين الخريجين المحتجين أمام مبنى ديوان المحافظة، وشركة النفط وسط مدينة الناصرية".

وبين المصدر، أن " القوة اعتقلت لغاية الآن 3 أشخاص، فيما لم تعثر على المتبقين في منازلهم"، مبينا أن " أوامر الاعتقال جاءت على خلفية قيادة هؤلاء المطلوبين تظاهرات في الآونة الأخيرة لزعزعة استقرار المحافظة، وحرق شوارعها بالإطارات المحترقة ".

وأضاف المصدر، أن "القوة نقلت المعتقلين إلى مركز تحقيق خاص "، لافتا إلى أن "إدارة المحافظة بدأت بالتحرك، للكشف عن مصيرهم ".