قوة أمنية كبيرة تطوق جامع "أم الطبول" وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بأن قوة أمنية كبيرة طوقت جامع "أم الطبول" وسط العاصمة لإزالة تجاوزات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة كبيرة من الشرطة الاتحادية طوقت جامع أم الطبول لتنفيذ حملة لإزالة تجاوزات سكنية داخل الجامع الذي يقطن فيه عدد من موظفي الوقف السني".

وأضاف أن "هناك لجنة من ديوان الوقف السني لإخلاء جامع أم الطبول ودار الإفتاء وفق قرارات قضائية، وتم حضور القوة الأمنية الماسك للقاطع لضمان عدم حدوث تصادم أو احتكاك بين الطرفين".

وأشار إلى أنه "لم تحدث احتكاكات لغاية الآن بين القوة الأمنية والساكنين داخل الجامع"، مضيفاً أن "هناك مساحة ضمن حدود الجامع من المرجح منحها لأحد المستثمرين".

يشار إلى أن جامع "أم الطبول" يعد المقر الرئيسي لمجلس الإفتاء السني الذي يرأسه المفتي العام للعراق الشيخ مهدي الصميدعي منذ العام 2014، وهناك خلافات بين المجلس والوقف السني حول عائدية الجامع، وبين فترة وأخرى تجري عمليات مداهمة أو تطويق أمني للجامع.