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قوة أمنية كبيرة تداهم منازل أحد أقضية ميسان

Category: أمـن

Date: 2022-02-10T13:38:52+0000
قوة أمنية كبيرة تداهم منازل أحد أقضية ميسان

شفق نيوز / دخلت قوة أمنية عراقية كبيرة، يوم الخميس، إلى قضاء الكحلاء ضمن محافظة ميسان، لفض النزاع العشائري الدائر هناك، واعتقال المتسببين.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوات خاصة وأفواج طوارئ ميسان، وفوج التدخل السريع، وقطعات من الجيش العراقي، فرضت طوقاً أمنياً محكماً على قضاء الكحلاء، وتقوم الآن بمداهمة منازل المتسببين في النزاع".

يأتي ذلك، في أعقاب نزاع عشائري اندلع، صباح اليوم، بين عشيرتين وأسفر حتى الآن عن تسجيل إصابتين كحصيلة أولية.

وشهدت ميسان صباح اليوم، مقتل شاب بهجوم نفذه مسلحون ضمن ناحية العزيز ولاذوا بالفرار، فيما تفيد المعلومات الأولية بأن سبب الحادث يعود إلى ثأر عشائري.

وتأتي هذه الأحداث غداة مقتل أحد عناصر سرايا السلام على يد مجهولين في العمارة، كما اغتال مسلحون مجهولون، السبت، القاضي أحمد فيصل، المختص بملف المخدرات في ميسان، وقبلها بيومين، اغتالوا حسام العلياوي، وهو رائد في قيادة شرطة المحافظة.

ودفعت الحوادث الأخيرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة المحافظة أمس الأربعاء، واتخاذ قرار قبل ذلك بتشكيل قيادة عمليات ميسان، لضبط الأمن في المحافظة.

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