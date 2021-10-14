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قوة أمنية خاصة لفض احتجاج مرشح خاسر من كتلة العبادي قطع طريقاً حيوياً

Category: أمـن

Date: 2021-10-14T06:12:53+0000
قوة أمنية خاصة لفض احتجاج مرشح خاسر من كتلة العبادي قطع طريقاً حيوياً

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الخميس، عن ارسال قوات خاصة لإنهاء احتجاج من قبل مرشح خاص للانتخابات تسبب بقطع طريق بغداد- كركوك، الحيوي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن دوريات كثيفة من الشرطة والطوارئ انتشرت على طريق بغداد-كركوك في أطراف قضاء الخالص 15كم شمال شرق بعقوبة لمنع أنصار النائب السابق عن ائتلاف النصر رياض التميمي من تنظيم احتجاجهم على نتائج الانتخابات وعمليات العد والفرز.

وأضاف أن القوات انتشرت بناء على أوامر من المراجع الامنية العليا بعد الأضرار الاقتصادية والحياتية التي سببها إغلاق الطريق.

ويتعرض طريق بغداد -كركوك الاستراتيجي لإغلاق وتظاهرات بين الحين والآخر وخلال الأزمات المختلفة والذي يعد ورقة ضغط لتنفيذ المطالب نظراً لأهميته لمرور الشاحنات التجارية والمسافرين بين مدن الجنوب وبغداد صوب المناطق الشمالية من بينها إقليم كوردستان.

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