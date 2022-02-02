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قوة أمنية خاصة تقتل شرطيا بعد تسليم نفسه في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2022-02-02T20:56:56+0000
قوة أمنية خاصة تقتل شرطيا بعد تسليم نفسه في الأنبار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، يوم الأربعاء، عن مقتل عنصر من قوة أمنية خاصة وشرطي إثر اشتباكات رغم أن الأخير سلم نفسه للقوة الخاصة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن  "قوة أمنية خاصة بزي مدني، داهمت منزل أحد عناصر شرطة الانبار، في منطقة الطاش التابعة لقضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار، لأسباب مجهولة".

وتابع المصدر ، أن "الشرطي صاحب المنزل، قام بإطلاق النار نحو أفراد القوة الخاصة، ما أسفر عن مقتل أحدهم". 

وأردف، بأن "الجاني قام بتسليم نفسه، بعد اكتشافه هوية المداهمين، إلا أن الأخيرين قاموا بقتله فوراً، رغم تسليمه لنفسه".

وأشار المصدر، إلى أن "الضحية صاحب المنزل يدعى قاسم طارق جبير من شرطة الانبار وشارك في جميع عمليات التحرير".

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