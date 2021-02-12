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قوة أمنية خاصة تفض نزاعاً عشائرياً دامياً جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-02-12T09:54:49+0000
قوة أمنية خاصة تفض نزاعاً عشائرياً دامياً جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مدير ناحية العزير في محافظة ميسان، كاظم دريول، يوم الجمعة، عن تفاصيل النزاع العشائري الذي شهدته المدينة في وقت سابق من اليوم.

وقال دريول في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع العشائري وقع بين أفراد من عشيرة النوافل بسبب الخلاف على مهنة الصيد تسبب بمقتل 4 أفراد وإصابة شخص واحد بجروح".

وبين، أن "قوة أمنية تابعة للتدخل السريع تدخلت لاحقا وفرضت السيطرة على الوضع بعد عجز القوات الأمنية في الناحية بسبب ضعف تجهيزها من ناحية المركبات".

وتابع، أن "قوات التدخل السريع تمكنت من اعتقال 17 متهما بالنزاع حتى الآن ".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.

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