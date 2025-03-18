قوة أمنية تلقي القبض على شقيق النائب السابق محمد الدايني (صورة)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على شقيق النائب السابق محمد الدايني، وذلك بعد ساعات من صدور أوامر قبض بحقهما بتهمة "الاستيلاء على عقارات المواطنين".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية نفذت أمراً قضائياً باعتقال أحمد الدايني، شقيق النائب السابق محمد الدايني، في إحدى مناطق رصافة بغداد، بتهمة الاستيلاء على عقارات المواطنين".

وكان النائب مصطفى سند، كشف في وقت سابق من اليوم، عن صدور أوامر قبض بحق النائب السابق محمد الدايني وشقيقه.

ولم يخض سند في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمزيد من التفاصيل بشأن أوامر القبض تلك.

وكانت محكمة تحقيق الكرخ، أطلقت في نهاية العام 2024 سراح محمد الدايني بكفالة.

وقال النائب مصطفى سند في حينها، إنه تمت إحالة قضية الدايني إلى محكمة الجنايات لاستكمال الإجراءات القانونية.

يُذكر أن الدايني كان قد واجه اتهامات بالاستيلاء على ممتلكات تعود لعائلة صابر الدوري، محافظ بغداد السابق.

وفي مقابلة تلفزيونية، نفى الدايني هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه سيقيم دعوى قضائية ضد من يروجون لهذه الادعاءات.