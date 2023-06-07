قوة أمنية تقتل اربعة ارهابيين بينهم "والي" شمال بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن قوة أمنية مشتركة تمكنت عبر "كمين محكم" من قتل أربعة ارهابيين ينتمون لتنظيم داعش بينهم مايسمى بـ"والي" التنظيم شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن قوة من لواء المشاة الثالث والعشرون الفرقة السادسة وفوج حشد الطارمية، تمكنت من نصب كمين محكم لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.

وبين المصدر، أن القوة قتلت قتل 4 إرهابيين، من ضمنهم والي شمال بغداد، مبينا أن العملية كانت نوعية واستندت إلى معلومات استخبارية دقيقة.