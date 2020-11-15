قوة أمنية تقتل ارهابياً أثناء قيامه بزرع "عبوة" على طريق كركوك - تكريت

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الاحد، قتل واصابة ارهابيين اثنين اثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة على طريق كركوك - تكريت.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه وردت معلومات تفيد بنية عصابات داعش استهداف القوات الأمنية والمواطنين من خلال نصب عبوات ناسفة على الطريق الدولي بين محافظة كركوك - تكريت".

وأضاف البيان؛ أنه "تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية وبعد نصب كمين محكم في المكان المقصود تم مشاهدة إرهابيين إثنين يقومان بزرع العبوات الناسفة".

واشار البيان إلى أنه "تم التصدي لهما وقتل احدهم والمكنى (ابو عثمان) واصابة الثاني المكنى (دبش) و المؤشرة مطلوبيتهما وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الارهابي والذي عملا بما يسمى قاطع الرشاد ضمن ولاية العراق".