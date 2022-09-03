رصد "وكر" بجبال حمرين وقتل "ارهابي" في كركوك.. صورة 

شفق نيوز/ افادت الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، بأنها قتلت إرهابياً حاول التعرض على المواطنين والقوات الأمنية في محافظة كركوك

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من ‏الاستخبارات التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من قتل إرهابي في منطقة ‏‏غيدة التابعة إلى قضاء داقوق بمحافظة كركوك".

وبينت أن "العملية تمت من خلال تنفيذ ‏الكمائن الليلية ورصد تحركات أحد العناصر الإرهابية الذي أُردي قتيلاً اثناء محاولته إطلاق النار باتجاه المفارز المنفذة للواجب".

من جانبها قالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الرصد المتواصل لاوكار العصابات الإرهابية وفر معلومات استخبارية مهمة للأجهزة الأمنية، حيث حصل جهاز المخابرات الوطني على معلومات دقيقة عن وجود وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وأضافت، أن طيران القوة الجوية نفذ ضربة جوية استهدفت خلالها هذا الوكر بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، فيما خرجت قوة قيادة عمليات صلاح الدين لتفتيش المكان المستهدف.