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قوة أمنية تعثر على حقل ألغام وعبوات شديدة الانفجار في منطقتين بالموصل

Category: أمـن

Date: 2021-04-09T12:13:19+0000
قوة أمنية تعثر على حقل ألغام وعبوات شديدة الانفجار في منطقتين بالموصل

شفق نيوز/ عثرت قوة أمنية، يوم الجمعة، على حقل ألغام جنوب غربي الموصل.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن قوة من الفرقة المشاة 16 عثرت على حقل ألغام في سلسلة جبال العطشانة جنوب غربي الموصل.

وأضاف ان القوة قامت بتفجير عدد من الألغام التي اكتشفتها أثناء عملية عسكرية نفذتها قطعات الفرقة في تلك المنطقة.

وأشار إلى أن قوة أمنية اخرى من ذات الفرقة كانت تفتش احدى الجزرات النهرية في منطقة الكصر الواقعة جنوب شرق الموصل، عثرت على أربع عبوات بلاستيكية فيها قرابة 100 كيلو غرام من مادة c4 شديدة الانفجار أثناء عملية تطهير وتجريف للجزرات النهرية التي انطلقت منذ عدة أيام، لافتا إلى أن القوات الأمنية تتبع استراتيجية جديدة لمنع عودة خلايا داعش الى الجزرات النهرية في فصل الصيف خصوصاً مع انخفاض منسوب مياه نهر دجلة.

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