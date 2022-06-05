قوة أمنية تعتقل 17 عاملاً اجنبياً في مطعم ببغداد وجريمة قتل تهز النجف

شفق نيوز/ اعتقلت قوة أمنية عراقية، يوم الأحد، 17 عاملاً أجنبياً في أحد مطاعم العاصمة بغداد، فيما استخبرت أجهزة أمن النجف بوقوع جريمة قتل أب على يد ابنه، فضلاً عن تسجيل غرق شاب ضمن محافظة نينوى.

مصدر أمني مطلع، أبلغ وكالة شفق نيوز، بورود معلومات حول قيام إحدى تشكيلات الأجهزة الأمنية، بـ"الدخول إلى قاطع المسؤولية في البلديات شرقي بغداد، واعتقال عدد من الأشخاص دون تنسيق مع القوات العاملة ضمن القاطع".

وأضاف المصدر، أن "بعد التحري تبين دخول قوة تابعة إلى وزارة الداخلية / مديرية شؤون الاقامة إلى شارع ٣٦ في البلديات، وتحديدًا مطعم (سوپر چكن) واعتقال (١٧) شخصاً من العمال الأجانب العاملين داخل المطعم، وسحب أجهزة الـ (DVR) الخاصة بالمطعم".

وادعى صاحب المطعم، وفقاً للمصدر، أن "القوة عند دخولها قالت إنها تابعة لجهاز الأمن الوطني"، لافتاً إلى أن "دخول القوة إلى قاطع المسؤولية لم يجر بالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض، لكن بعد الاتصال بهم من قبل آمر الفوج، عادت القوة إلى قاطع المسؤولية وأشركت الفوج بالواجب".

ونتج عن العملية اعتقال ١٥ مواطناً باكستاني الجنسية، ومواطنين اثنين سوريي الجنسية، لمخالفتهم ضوابط وشروط الإقامة في العراق.

وفي النجف، ذكر مصدر أمني، للوكالة، أن "جريمة قتل في حي رمضان ضمن قضاء المناذرة جنوبي المحافظة، وقعت عندما أقدم شاب على طعن والده بسكين بسبب خلافات عائلية".

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية ألقت القبض على القاتل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، مبيناً أن "القتيل هو (كاظم عصواد هوالة جواي الحجيمي) تولد ١٩٧٢، والقاتل (ابنه) حسين كاظم عصواد".

أما في نينوى، نوه مصدر أمني، للوكالة، بأن "شاباً في العشرينات من عمره، من ناحية القيارة جنوب الموصل، قضى غرقاً أثناء سباحته ظهر اليوم في مياه دجلة"، مشيراً إلى أن "هذه الحادثة هي الثانية التي تسجلها الناحية خلال ٤٨ ساعة فقط".