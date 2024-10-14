اعتقال مستشار محافظ ذي قار بتهمة "الارهاب"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الاثنين، بأن قوة أمنية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب قد اعتقلت مستشار محافظ ذي قار لشؤون جرحى التظاهرات، علي مهدي عجيل.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الاعتقال جاء بتهمة قيادة تظاهرات ضد المحافظة قبل خمس سنوات ومن ثم الاستيلاء على تعويضات جرحى التظاهرات.

وأشار إلى أن عجيل كان قد شارك في التظاهرات التي اندلعت في عام 2019، والتي عُرفت بانتفاضة تشرين، لافتا الى أن مذكرة القبض الصادرة بحقه حملت اتهام "4/ ارهاب".