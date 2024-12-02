قوة أمنية تعتقل محافظ ذي قار السابق محمد الغزي بتهمة "الابتزاز الإلكتروني"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على المحافظ السابق محمد الغزي بتهمة "الابتزاز الإلكتروني".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ألقت القبض على محافظ ذي قار السابق، محمد هادي الغزي، على خلفية تهم تتعلق بالابتزاز الإلكتروني، وأن قاضي محكمة التحقيق قرر توقيفه على ذمة التحقيق لغاية يوم الأربعاء المقبل".

وبين المصدر أن "الغزي صادر بحقه أمر قبض وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وفي العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أفاد مصدر أمني بأن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقل المدعو "منتظر الطبري الإبراهيمي" مدير مكتب محافظ ذي قار في مدينة الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الإبراهيمي تم اعتقاله بتهمة الابتزاز بعد صدور أمر قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الناصرية وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".