قوة أمنية تعتقل "العميد المتحرش" من منزله في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، باعتقال عميد كلية الحاسوب بجامعة البصرة عماد شعلان الشاوي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية اعتقلت الشاوي بعد منتصف ليلة أمس من منزله في البصرة، وفق أوامر قضائية، بتهمة الابتزاز.

وأمس الأربعاء، قرر وزير التعليم العالي نعيم العبودي، سحب يد عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة عماد شعلان الشاوي، وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو وصور "فاضحة" تظهره في أوضاع "مخلة" مع طالبة داخل مكتبه في الكلية، مما كشف عن عمليات ابتزاز للطالبات واستغلال للمنصب، حسب مصادر.

وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي، انه "تقرر سحب يد عماد شعلان الشاوي عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات جامعة البصرة، لحين اكتمال اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري ذي العدد (374) في 20 آذار 2024).

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي، إن الوزارة "اتخذت الإجراءات القانونية بحق العميد الذي انتشرت المشاهد الخاصة بتحرشه بالطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي"، مضيفا أن "أولى الخطوات هي سحب يد الشخص المشار اليه".

وتابع العبودي أنه "بعد ذلك تم تشكل لجنة وزارية مكلفة بالتحقيق"، مبينا أن "هذه اللجنة لها إجراءاتها بالتثبت والتحقق وستعلن قرارها حال استكمال الإجراءات القانونية".

وشدد العبودي أنه "سيتم اتخاذ اللازم وفق قانون انضباط موظفي الدولة حال اكتمال التحقيقات".

بالمقابل، أكدت مصادر مطلعة، أن "عددا من الطالبات ذكرن أن العميد وعدد من هيئة التدريس يبتزون الطالبات ويساومونهن مقابل الحصول على معدلات تؤهلهن للحصول على الشهادة الجامعية، وإحداهن الطالبة التي ظهرت في المقطع المسرب".

وبينت المصادر أن "العميد قام بتصوريها وأرسل لها الفيديو وهددها بنشر المقطع المصور في حال رفضها الحضور لمكتبه مرة أخرى، الأمر الذي اضطرها لإخفاء صورتها وإرسال المقطع لإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت المصادر أن "الصفحة قامت بدروها بنشر المقطع وإرسال نسخة منه إلى موقع وزارة التعليم العالي".