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قوة أمنية تعتقل "العريس" وعسكري يدهس امرأة وطفلتها في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-12-17T16:00:01+0000
قوة أمنية تعتقل "العريس" وعسكري يدهس امرأة وطفلتها في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل عدة أحداث امنية في المحافظة أبرزها مداهمة حفل زفاف واعتقال صاحبه جنوبي الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة أمنية داهمت حفل زفاف في منطقة السكك جنوبي الناصرية واعتقلت صاحبه (العريس) الذي يبلغ من العمر 29 عاما بسبب كثافة إطلاق النار الذي حصل في الحفل"، لافتا إلى أنه "تم فتح شكوى جزائية بحق صاحب الحفل". 

وبين المصدر، ان "حادثا آخر قام به عسكري يستقل عجلة (جيب) على طريق ناحية الطار جنوبي محافظة ذي قار، حيث قام بدهس امراة في السبعينات من عمرها بصحبتها طفلة وادى الحادث إلى وفاة امرأة واصابة الطفلة بجروح خطرة، تم نقلها إلى المستشفى لإجراء العلاج اللازم لها والجثة إلى الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها، فيما تم اعتقال السائق".

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