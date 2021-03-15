قوة أمنية تطيح بإرهابيين أثناء محاولتهما التسلل من سوريا إلى العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على إرهابيين اثنين أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي العراقية قادمين من سوريا.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "المتهمين اللذين تم القبض عليهما، سبق أن هربوا إلى سوريا أثناء عمليات تحرير محافظة الانبار من تنظيم داعش، وهما من العاملين في ما يسمى ب"أمنية داعش"، مضيفا انه "تم القبض عليهم بكمين محكم بقضاء القائم غربي الانبار، والمحاذية للحدود السورية"

وأكد البيان، بأن "المتهمين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب من قانون العقوبات العراقي"

وأشار البيان، إلى أن "العملية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، وتنفيذ مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة، وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 28".