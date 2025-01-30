قوة أمنية تطيح بتاجري مخدرات بحوزتهما كيلوغرام من الكريستال جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بالإطاحة بتاجري مخدرات شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تمكنت من الإطاحة بتاجري مخدرات من أهالي محافظة ميسان بعدما تم استدراجهما بعملية نوعية على حدود منطقة سيد أحمد الرفاعي (منطقة حدودية بين ذي قار وميسان)".

وبين المصدر، أن "المعتقلين كان بحوزتهما أسلحة وحبوب مخدرة وكيلوغراماً من مادة الكريستال، حيث تم نقلهما لمركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".