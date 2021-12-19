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قوة أمنية تطوق منزل قاض في ذي قار لمنع "دگة عشائرية"

Category: أمـن

Date: 2021-12-19T19:46:36+0000
قوة أمنية تطوق منزل قاض في ذي قار لمنع "دگة عشائرية"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأحد، بأن قوة أمنية احتشدت أمام منزل قاض في قضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تابعة لقيادة شرطة ذي قار، احتشدت أمام منزل قاض في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، بعد ورود معلومات عن تنفيذ مجموعة مسلحة (دگة عشائرية) على منزله".

وأضاف المصدر، أن "القوة الأمنية فرضت مرابطة بموقع الحادث، فيما فتحت تحقيقاً موسعاً به لمعرفة ملابساته".

وفي ذي قار أيضاً، ذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية اعتقلت تاجر مخدرات يبلغ من العمر 22 عاماً يسكن مدينة الناصرية"، لافتا إلى أن "المعتقل محكوم غيابياً بالسجن 10 سنوات وفق المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

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