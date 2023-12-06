قوة أمنية تطلق النار على اشخاص حاولوا تمزيق دعايات انتخابية شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بأن قوة أمنية أطلقت النار على عدد من الأشخاص حاولوا تمزيق دعايات انتخابية شرقي العاصمة بغداد مما أسفر عن اصابة اثنين منهم بجروح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الامنية لاحظت ثلاثة اشخاص وهم يحاولون تمزيق ملصقات الدعايات الانتخابية ضمن منطقة الثعالبة شرقي بغداد.

وبيّن أن نقطة التفتيش القريبة من محل الحادث قامت بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى اصابة اثنين منهم أحدهم يعمل موظفاً في وزارة النفط.

وأضاف المصدر أن القوة الامنية تمكنت من القاء القبض على الثالث، مشيرا إلى المصابين طلبا الشكوى ضد منتسبي السيطرة.