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قوة أمنية تشن حملة اعتقالات ليلية لمسؤولين عراقيين

Category: أمـن

Date: 2021-03-24T20:20:54+0000
قوة أمنية تشن حملة اعتقالات ليلية لمسؤولين عراقيين

شفق نيوز/ داهمت قوة أمنية، الأربعاء، منازل أقرباء لمحافظ بابل ومسؤولين اخرين، بعد ساعات من صدور أمر قبضٍ على محافظ بابل خلفية التلاعب بمحضر توزيع أَرَاضٍ.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن القوة الأمنية داهمت مساء اليوم منزل زوج ابنة محافظ بابل وفق مذكرة قبض ولكنها لم تعثر عليه.

وأضاف أن القوة داهمت ايضاً منزل مدير بلدية الحلة واعتقله، وشملت الحملة منزل شقيق مدير البلدية/ مدير الاملاك الذي اعتقل ايضاً.

وأفادت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمر قبضٍ بحقِّ محافظ بابل السابق على خلفية التلاعب الحاصل بالمحضر المُصادق عليه من قبل ديوان المُحافظة الخاصِّ بالقطع الْمُخَصصَة لشريحة الشهداء والسجناء السياسيين والجرحى".

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