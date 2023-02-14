قوة أمنية تشتبك مع عصابة للجريمة المنظمة وتعتقل وتصيب 5 من أفرادها بين ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، بأن قوة تابعة لها تمكنت من اعتقال وإصابة خمسة افراد عصابات الجريمة المنظمة خلال عملية ملاحقة وكمين نصبته بين ثلاث محافظات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة من خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تتابع أهدافا لعصابات الجريمة المنظمة في مناطق الحدود الفاصلة بين محافظات النجف والديوانية والمثنى.

وأوضح البيان أن هذه القوة اشتبكت مع تلك تلك الأهداف، وتمكنت من القاء القبض على 5 منهم بعد اصابة 3 مطلوبين خلال كمين على الطريق الرابط بين الشنافية وغماس ولازالت تتبع احد المجرمين.